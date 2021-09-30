Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'in) Uzay çalışmalarında çok daha ileri boyutta teklifi var. Karada ve denizde platform oluşturarak roket fırlatma...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'in) Uzay çalışmalarında çok daha ileri boyutta teklifi var. Karada ve denizde platform oluşturarak roket fırlatma çalışmaları teklifini yaptılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'in) Uzay çalışmalarında çok daha ileri boyutta teklifi var. Karada ve denizde platform oluşturarak roket fırlatma çalışmaları teklifini yaptılar."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri