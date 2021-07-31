Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonla görüştü
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.  Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

 


- İstanbul
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonla görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber! Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi...
Son dakika haber! Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi...
Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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