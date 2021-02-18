Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü (2)

18.02.2021 16:46 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü (2)

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTICumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin Telegram hesabı üzerinden açıklama yaptı.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin Telegram hesabı üzerinden açıklama yaptı. Erdoğan, "Görüşmemizde ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleleri değerlendirdik. Özellikle Dağlık Karabağ'da tesis edilen ateşkesin korunması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini ve Ağdam'daki Ortak Merkezin ateşkesin gözetilmesi görevini başarıyla icra ettiğini Sayın Putin'e ifade ettim. Görüşmemizde Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaatimize olduğunu vurgularken, Libya'da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi grerektiğine dikkat çektim. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla..." dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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