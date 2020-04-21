Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA