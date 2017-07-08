Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin Ile Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin Ile Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşüyor(Tür: Dış)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşüyor

(Tür: Dış)