Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin Ile Görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşüyorHamburg, 8 Temmuz, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamburg'da G-20 zirvesinin düzenlendiği binaya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşüyor
Hamburg, 8 Temmuz, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamburg'da G-20 zirvesinin düzenlendiği binaya geldi. Aracından inen Cumhurbaşkanı, binaya giriş yaptı. G-20 liderler zirvesi kapsamında Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile ikili görüşmeye geçti.