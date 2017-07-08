Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin Ile Görüşüyor 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin Ile Görüşüyor 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşüyor 2(Tür: Dış)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşüyor 2

(Tür: Dış)