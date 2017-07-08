Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Görüşüyor (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamburg'da G-20 zirvesinin düzenlendiği binaya geldi. Aracından inen Cumhurbaşkanı, binaya giriş yaptı. G-20 liderler zirvesi kapsamında Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile ikili görüşmeye geçti.



Görüntü Dökümü:



Erdoğan Putin el sıkışıyor



İki lider oturuyor



Mevlit Çavuşoğlu, Mehmet Şimşek ve Lavrov eşlik ediyor - Hamburg