Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞÜYOR - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberlerine göre RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının şiddeti artarken Türkiye ise barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının şiddeti artarken Türkiye ise barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beklenen telefon görüşmesi başladı.

Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞÜYOR

Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞÜYOR

Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title