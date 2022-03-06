Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞÜYOR
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının şiddeti artarken Türkiye ise barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor.
RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının şiddeti artarken Türkiye ise barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beklenen telefon görüşmesi başladı.