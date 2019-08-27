27.08.2019 16:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşüyor

Siyamend Kaçmaz, Rusya (DHA) ? Günübirlik çalışma ziyareti için Moskova'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi başladı.

Kaynak: DHA