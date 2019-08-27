Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşüyorSiyamend Kaçmaz, Rusya (DHA) ? Günübirlik çalışma ziyareti için Moskova'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

27.08.2019 16:16
Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşüyor

Siyamend Kaçmaz, Rusya (DHA) ? Günübirlik çalışma ziyareti için Moskova'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüşüyor
Kaynak: DHA
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