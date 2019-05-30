Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: İdlib'de ateşkes sağlanmalı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Viladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın, Putin'e İdlib'de ateşkes sağlanmalı dediği bildirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan'ın Putin'e Suriye'nin İdlib şehrinde ateşkes sağlanması gerektiğini ilettiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com