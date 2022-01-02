Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı. Yeni yılın Rusya ile ilk temasında Ukrayna, Kafkasya, Suriye ve Libya gibi konular konuşuldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İKİLİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEK ADIMLAR ELE ALINDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.
BÖLGESEL KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ
Görüşmede; Ukrayna, Kafkasya, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. İki lider görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğini bütün alanlarda ilerletme kararlılığını yineledi.
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet