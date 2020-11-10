Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

10.11.2020 20:22 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ konusunda dün akşam kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirtti. Türkiye ve Rusya'nın beraber yoğun katkılarda bulunduğu bu önemli fırsatın heba edilmeden adil ve kalıcı bir barış ile bölgede istikrarın tesisi için kullanılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile birlikte ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını, dolayısıyla bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgali nedeniyle Karabağ'ı terketmek zorunda kalan Azerbaycanlıların evlerine dönmesinin ve Azerbaycan- Nahçıvan arasında bir koridor açılmasının öneminin altını çizdi.

Dağlık Karabağ'ın, bölgesel çatışma ve krizlerin çözümünde Türkiye- Rusya iş birliğinin önemini gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı iş birliği ruhunun Suriye krizi için de yürütülmesi gerektiğini ve burada da benzer bir mekanizma kurabileceklerini ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Ayda'nın babası ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Ayda'nın babası ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım
Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü
Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Madonna Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Babel Falcao Samatta Arda Turan Abdullah Avcı
Daha Fazla Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 20:26:27. #1.14#
title