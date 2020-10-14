Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

14.10.2020 19:55 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye- Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan- Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye'nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti. Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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