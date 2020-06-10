CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
10.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:12

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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