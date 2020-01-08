CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabını hediye etti.

08.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:24
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e " Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabını hediye etti. 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI ve Rusya Devlet Başkanı görüştü. Haliç Kongre Merkezi'nde TürkAkım açılış töreni öncesindeki görüşme basına kapalı olarak yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabını hediye etti.

Görüntü Dökümü:  

-------------------Görüşmeden görüntüKitabın fotoğrafları

 


Kaynak: DHA
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