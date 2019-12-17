Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

17.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

CUMHURBAŞKANI , Rusya Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
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