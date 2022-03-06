Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da...
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirtti.
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel