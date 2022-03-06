Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır...
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel