Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde ateşkesin sağlanması insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde ateşkesin sağlanması insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen...

AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde ateşkesin sağlanması insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde ateşkesin sağlanması insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde ateşkesin sağlanması insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel, Haberler

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