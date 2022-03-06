Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde ateşkesin sağlanması insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen...
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde ateşkesin sağlanması insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde ateşkesin sağlanması insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel