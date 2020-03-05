Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

05.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmeleri öncesinde basına kısa birer açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Türkiye'de yapılması öngörülen görüşmenin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, anayasa çalışmaları sebebiyle, daveti üzerine Moskova'da gerçekleştiğini söyledi. "İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki sıkıntının büyük olduğunu ve dünyanın gözünün şu anda yapacakları görüşmede olduğunu kaydetti.

"ALACAĞIMIZ İSABETLİ KARARLAR BÖLGEYİ DE ÜLKELERİMİZİ DE RAHATLATACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Gerek savunma sanayinde gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönem içerisindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Bunları tabi güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin de "Suriye'de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum. Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor. Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk-Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan ile Putin'in tokalaşması-Putin'in açıklaması

-Erdoğan'ın açıklaması

Kaynak: DHA