Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel...
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde Azerbaycan- Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.
AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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