Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Projenin (Konya Ovası Sulama) diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Projenin (Konya Ovası Sulama) diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır.
03.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Projenin (Konya Ovası Sulama) diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır."
Kaynak: AA