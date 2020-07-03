Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Projenin (Konya Ovası Sulama) diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Projenin (Konya Ovası Sulama) diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Projenin (Konya Ovası Sulama) diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır." Kaynak: AA