Cumhurbaşkanı Erdoğan: Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur korumalı TL mevduatına ilişkin, "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15. 00 itibarıyla 23, 8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Vatandaşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine olmak üzere şu anda iki garantiye sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil. " dedi.

Çok kısa bir sürede kurdaki stabilizasyonun gerçekleşmiş olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kur konusunda manipülatif söylemler) Bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır. BDDK bunlarla ilgili adımlarını atmıştır. " diye konuştu.

"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"

Stokçuluk yapanlara ceza öngören tasarı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunun da geçmesiyle stokçuluğa da ağır cezalar vermek suretiyle bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız.

Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız.

Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır. "

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