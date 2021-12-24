Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları, Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları, Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar.

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

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