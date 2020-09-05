Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prof. Dr. Yalçın hocamız, hem tıp alanında çok önemli bir bilim insanı hem...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prof. Dr. Yalçın hocamız, hem tıp alanında çok önemli bir bilim insanı hem de ülkemizin fikir hayatına değerli katkılar sağlamış bir dava adamıdır.
05.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prof. Dr. Yalçın hocamız, hem tıp alanında çok önemli bir bilim insanı hem de ülkemizin fikir hayatına değerli katkılar sağlamış bir dava adamıdır."
Kaynak: AA