Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Dursun'un cenazesine katıldı-1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Dursun'un cenazesine katıldı-1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Dursun'un cenazesine katıldı-1.

20.08.2019 21:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Dursun'un cenazesine katıldı-1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Dursun'un cenazesine katıldı-1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Dursun'un cenazesine katıldı-1
Kaynak: DHA
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