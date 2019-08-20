Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Dursun'un cenazesine katıldı-1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Dursun'un cenazesine katıldı-1.
20.08.2019 21:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Dursun'un cenazesine katıldı-1
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Dursun'un cenazesine katıldı-1
İstanbul Valiliği, Erdoğan'ın korumaları ile birlikte avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu döven polisler için kararını verdi
Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı