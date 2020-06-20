Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Asaf Atasever Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Asaf Atasever Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi ve Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Asaf Atasever Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi ve Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını ziyaret etti. Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, merhum Asaf Atasever'in damadı Murat Ülker de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Bunlar Batı ülkelerinde her şeyi çok iyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde ise tam tersine her şey çok kötü, çok pespaye, çok kalitesiz görürler. Yine bunlar Batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı son derece küstahtırlar. Yıllardır bu zihniyete Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, üretimden hizmetlere kadar her alanda gelişmiş ülkeler seviyesini yakaladığını anlatmaya çalışıyoruz. Ama nafile. Adeta Nuh deyip peygamber demeyen bir inatla ülkelerini kötülemeyi sürdürüyorlar. Salgın döneminde adeta takke düştü kel göründü misali, yüzlerdeki makyajlar akmış, hakikatler ortaya dökülmüştür. Maskeden solunum cihazına, sağlık personelinin sarf malzemelerinden ilaca kadar üretime dayalı her konuda gelişmiş ülkeler ciddi sıkıntılar yaşamışlardır. Hadi işin bu kısmının gelişmiş ülkelerin üretimden çekilip hizmet sektörüne yönelmeleri gibi bir gerekçeyle izah edilebileceğini var sayalım. Aynı ülkeler bunun yanında sağlık hizmetleri konusunda da adeta çuvalladı. Ne hastane kapasitelerinin ne sağlık personeli sayılarının ne sağlık sigortası sistemlerinin rutinin biraz üzerine çıkan böyle bir yükü kaldıramayacağı ortaya çıktı" dedi.

SAĞLIK YATIRIMLARI

Erdoğan, "Türkiye'nin Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalktı. Hamdolsun ne hastane koridorlarında çaresizce çırpınan insan görüntüleri ne üst üste yığılan cenaze fotoğrafları ne iş yükünün altında yıkılıp kalan sağlık personeli manzaraları yaşadık. Aynı şekilde ülkemizde hastanede tedavi olup evine döndükten sonra tüm malını mülkünü satsa ödeyemeyeceği sağlık faturaları karşısında dehşete düşen insan görüntüleri de olmadı. Çünkü Türkiye dünyada eşine az rastlanır kapsam ve genişlikteki genel sağlık sigortası sistemiyle tüm vatandaşlarına ücretsiz hizmet sunabilen bir ülke haline gelmiştir" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların yanında çok kısa bir sürede İstanbul'da her biri 1008'er yataklı 2 acil durum hastanesi, 2 bin 682 yataklı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 600 yataklı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin hizmete açıldığını hatırlattı. Açılışı yapılan bu hastanenin de İstanbul'a ve millete kazandırıldığını dile getiren Erdoğan, "Böylece sağlık alanındaki gücümüzü çok kısa bir sürede, neredeyse pek çok ülkenin toplam kapasitesi oranında artırmış olduk" şeklinde konuştu.

"BUNDAN SONRA DA ESER SİYASETİNE, HİZMET SİYASETİNE KESİNTİSİZ DEVAM EDECEĞİZ"Erdoğan, "Kars Barajının açılış töreninden geldim. Orman varlığını artırmaktan yaygın eğitim ağına kadar her alanda benzer neticeler elde edildi. Tüm bunlar da görmek isteyen gözler, duymak isteyen kulaklar, konuşmak isteyen diller, hissetmek isteyen kalpler için. Kendi ülkesine, kendi halkına kör, sağır, lal ve hissiz olanlara ne yapsak fayda etmez. Millet getirilen hizmetleri, ülkeye kazandırılan eserleri gördüğü için hep yanımızda yer aldı. İnşallah bundan sonra da eser siyasetine, hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz" diye konuştu.

"BU KURALLARA UYMAMAK KUL HAKKINA GİRMEKTİR"Erdoğan, "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, üzerine titrediği yatırımlarıyla inşallah bu defa hak ettiği yere gelecek. Önümüzdeki kısa vadeli sıkıntıyı aşmamız gerekiyor. Salgın musibetini ülkemizden ne kadar çabuk uzaklaştırırsak yolumuza o kadar hızlı devam ederiz. Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış görülüyor. Israrla üzerinde durduğumuz husus, maske, mesafe ve temizlik. Temizlik, maske, mesafe yani 'TMM' yani 'Tamam'. Bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir. Bu dikkat ve hassasiyetle salgını gündemimizden tamamen çıkaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kovid-19 sebebiyle hastanede açılış yapmanın sıkıntı olduğu için açık mekanda yapıldığını ifade etti.Erdoğan, "Bu hastanemize Prof. Dr. Asaf Atasever ismini vermeyi seçtik. Burada bu mekan var olduğu sürece Asaf Hocamız da yaşayacaktır" dedi.

"İSTANBUL'UN VEFA BORCUNU ÖDEMESİDİR"TBMM Başkanı Mustafa Şentop törendeki konuşmasında, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ne dikkat çekerek, "İstanbul aşığı, İstanbul'u çöp, çamur, çukurdan kurtaran bir belediye başkanına İstanbul'un vefa borcunu ödemesidir bu külliye" dedi.Şentop, "Koronavirüs salgını nedeniyle böyle güzel bir eseri mütevazı şartlar altında açmak zorunda kaldık. İnşallah Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ni daha güzel şartlarda, sosyal mesafesiz açarız" şeklinde konuştu.

"NORMALLEŞME MÜCADELEDEN GERİ ADIM ATMA ANLAMINA GELMEMEKTEDİR"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da törende bir konuşma yaparak, "Salgın riski ortadan kalmış değil. Normalleşme mücadeleden geri adım atma anlamına gelmemektedir. Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla özen göstermeliyiz. Çok değerli insanlarımızı elimizden alan bu salgını hep birlikte yeneceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış kurdelesini kesti.

- İstanbul

Kaynak: DHA