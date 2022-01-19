Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık pancar bedeli ortaya çıkıyor." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık pancar bedeli ortaya çıkıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık pancar bedeli ortaya çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık pancar bedeli ortaya çıkıyor."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

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