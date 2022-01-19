Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık pancar bedeli ortaya çıkıyor."
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık pancar bedeli ortaya çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık pancar bedeli ortaya çıkıyor."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri