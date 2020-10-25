Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pötürge'de 208, Kale'de 238 konut olmak üzere toplam 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pötürge'de 208, Kale'de 238 konut olmak üzere toplam 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz"

25.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu.(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pötürge'de 208, Kale'de 238 konut olmak üzere toplam 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pötürge'de 208, Kale'de 238 konut olmak üzere toplam 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pötürge'de 208, Kale'de 238 konut olmak üzere toplam 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pötürge'de 208, Kale'de 238 konut olmak üzere toplam 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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