Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pötürge'de 208, Kale'de 238 konut olmak üzere toplam 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz"
25.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş