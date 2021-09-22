Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşmede, konuk Cumhurbaşkanının heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve İletişim başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu. - NEW YORK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta yeni Türkevi Binasının açılışında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta yeni Türkevi Binasının açılışında konuştu Açıklaması
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