Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşmede, konuk Cumhurbaşkanının heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve İletişim başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu. - NEW YORK