Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken...
Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.
25.08.2019 17:59
Toplu açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim"
Kaynak: AA