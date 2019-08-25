Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken...

Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.

25.08.2019 17:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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