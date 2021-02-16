Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya 'PKK' diyemeyen güruhun foyası ortaya döküldü"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken, attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı