Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya 'PKK' diyemeyen güruhun foyası ortaya döküldü"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya 'PKK' diyemeyen güruhun foyası ortaya döküldü"

16.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:53

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken, attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'PKK'ya 'PKK' diyemeyen güruhun foyası ortaya döküldü'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'PKK'ya 'PKK' diyemeyen güruhun foyası ortaya döküldü'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'PKK'ya 'PKK' diyemeyen güruhun foyası ortaya döküldü'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'PKK'ya 'PKK' diyemeyen güruhun foyası ortaya döküldü'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Hande Erçel İrem Derici Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya 'PKK' diyemeyen güruhun foyası ortaya döküldü" - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:02:01. #1.15#
title