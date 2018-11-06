Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pkk'dan Deaş'a, Fetö'den Dhkp-C'ye Kadar Karanlık Güçlerin Üzerimize...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ'den DHKP-C'ye kadar karanlık güçlerin üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz, tepeleyeceğiz" -"Şimdi çıkıyor atıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ'den DHKP-C'ye kadar karanlık güçlerin üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz, tepeleyeceğiz"
-"Şimdi çıkıyor atıyor. Öğretmenler açıktaymış. Sınıflar boşmuş. Dünyadan haberi yok. Millet gerçekleri görüyor"
-"Sağlık birimlerimizi tomografisinden MR'ına, ambulans sayımızı 618 çürümüş ambulanstan 5 bine çıktık. Uçağından ambulans helikopterine bunları getirdik"
-"Bay Kemal Genel Müdür iken ambulans yok muydu? Bunlara mahkum ettiler"
-"Geçmişte darbecilerin vesayet odaklarının altında en çok ezilen, zarar gören kurumların başında adalet sistemimiz geliyor"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.