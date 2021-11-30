Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyasayı bozucu faaliyet gösterenlere ve fiyatlama davranışlarını bozanlara kesinlikle göz açtırmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyasayı bozucu faaliyet gösterenlere ve fiyatlama davranışlarını bozanlara kesinlikle göz açtırmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyasayı bozucu faaliyet gösterenlere ve fiyatlama davranışlarını bozanlara kesinlikle göz açtırmayacağız."
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazda 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküp üretim yapmayı planlıyoruz, ikinci fazın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge) Bu konuda kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla emeklilerimiz çok huzurlu bir ortama kavuşacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedef, düşük faizle halkımızı, esnafımızı rahata çıkarmak ve daha çok yatırımı sağlayabilmektir."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri