Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyasadaki canlanma ivme kazanacaktır"

Önümüzdeki seçimsiz dönemi; ülkemizde güçlenmenin AK Parti'de ise yenilenme ve birleşmenin vesilesi haline getirmek istiyoruz"

"Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak en alttan en tepeye kadar üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceğiz"

"Hiç birimizin hesabi davranma aklı ve vicdani yerine nefsinin sesine kulak verme lüksü yoktur"

"Bu süreçte ülkemizin bekası, milletimizin istikbalini ilgilendiren konularda MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olduğu gibi Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara cumhur ittifakı olarak imza atacağız"

"Faizler düşüyor. Enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır, Biz sabreder, çalışır, üretirsek, dik durursak, hepsinden önemlisi sürekli "öldük bittik" diyerek millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak, Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır"

"Bu kutlu yürüyüşü durdurmaya engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Sağda solda duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin. Biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz"

"Milli iradenin önündeki engelleri tek tek kaldırdık"

Demokrasiyi geliştirdiklerinin altını çizen Erdoğan, "Geride bıraktığımız dönemde, kimi eksiklere rağmen ülkemiz ve milletimizin her meselesine çözümler üretmeye çalıştık. Cumhuriyet tarihinin tamamında bütün yapılanların üzerinde eserleri 17 yıllık zaman dilimine sığdırdık. İç ve dış politikada ezberleri bozdurduk, vesayeti geriletip demokrasiyi güçlendirdik, milli iradenin önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Hukuk ve adalette Türk siyasi hayatının en büyük reformlarına imza attık. 367 garabetinden partimize yönelik kapatma girişimine ve 27 Nisan bildirgesine kadar tüm engelleri demokrasi ve hukuk çerçevesinde sabırla, metanetle aşmayı başardık. Hiçbir zaman milletimizin yüzünü yere eğdirmedik. Milletimizin onurunun çiğnenmesine müsamaha göstermedik. Her zeminde Türkiye'nin başını dik tuttuk. Kendi vatandaşlarına sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmanın yanı sıra istisnasız her bir vatandaşımızın eşit derecede yararlanmasını sağladık. IMF kapılarında 1 kaç milyar dolar için el açan ekonomisi zayıf, ticareti düşük dışa bağımlı bir ülkeyi kısa zamanda bölgesinin üretim üssüne dönüştürdük. Mayıs 2013 23,5 milyar dolar IMF'ye olan borcu sıfırladık. Onu sıfırlamakla kalmadık. IMF bize para verecek durumda değil tam aksine bizden borç ister hale geldi. Demokrasi tüm kurum ve kurullarıyla işler hale getirirken ekonomiyi işler hale getirdik. Türkiye'yi satın alma paritesine göre dünyanın 13.büyük ekonomisi konumuna yükselttik. Eğitim sağlık ulaştırma savunma turizm ihracat gibi bir çok alanda cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmak bize nasip oldu. Önceki gün açıklanan dış ticaret rakamları her türlü saldırıya rağmen Türk ekonomisinin gücünü dinim ismini ortaya koymuştur. İhracat rakamları ekonomimizin temmuz ayında da süratle toparlandığını bir kez daha göstermiştir. Temmuz aynıda ihracatımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyona ulaştı. İthalatımız ise yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolara geriledi. Geçen sene ilk 7 ayda yüzde 67, 7 olan ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı hamdolsun bu sene yüzde 85,8'e çıktı. Dış ticaret fazlası veren ülke hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Küresel ticaretteki sıkıntılı atmosfere ve için ile ABD arasında devam eden ticaret savaşlarına rağmen biz ülkemiz tarihinin en yüksek temmuz ihracat rakamına ulaştık. Ocak temmuz arası 7 aylık dönemde toplam 104,2 milyarlık ihracat rakamını yakalayarak yine bir rekor kırdık. İnşallah turizmde de rekora koşuyoruz. Şu anda 50 milyon turisti aşar duruma geldik. Rusya, Avrupa ve Orta Doğu'dan gelenler başta olmak üzere turizmde çok ciddi yoğunluk yaşanıyor. Daha önce varlık gösteremediğimiz Çin ve Latin Amerika gibi ülkelerden ülkemize gelen turist sayısı giderek artıyor. Türkiye'yi tökezletme senaryoları boşa çıktıkta inşallah hem ihracat turizmde diğer alanlarda başarı çıtamız yükselecektir".

"Enflasyondaki gerileme sürecek"

Faizlerin düştüğünü i1fade eden Erdoğan, "Enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır. Biz sabreder, çalışır, üretirsek, dik durursak hepsinden önemlisi sürekli 'Öldük bittik' diyerek millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır. Ülkemiz, tarihinden, kültüründen, köklü devlet geleneğinden aldığı birikimle hedefleri istikametinde kararlılıkla yürüyor. Bu kutlu yürüyüşü durdurmaya, engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

"Çatlak seslere asla kulak vermeyin"

Sağda solda duyulan çatlak seslere kulak verilmemesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz. Bizim artık küçük meselelerle gündemi işgal eden sanal sorunlarla kaybedecek vaktimiz yok. Milletimiz bizden eser, hizmet bekliyor. Tıpkı son 10 yıldır olduğu gibi dertlerine çözüm bulmamızı bekliyor. Son 17 yılda elde ettiğimiz başarıda kendi önceliğimiz var. Muhalefetin sığ gündemiyle değil daima milletin gündemiyle ilgilendik. Sizlerden ve tüm gönüllü kuruluşlarımızdan Türk Demokrasisi 'ne ve bizi biz yapan kadim değerlere sahip çıkmanızı istiyorum. Birileri görmese de istemese de biz Büyük Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Gayret bizden tevfik Allahtan, destek ve hayır duası sizden" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Aşık oldum dediği Bursa'da yaşayanlar olarak, şehrimize yaptığı katkılardan dolayı sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 2002'den bu yana yapılanlar, ülkemizin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Seçim sonrasında ilk olarak Bursa'mıza gelmiş olmanız bizim için çok anlamlı ve değerlidir. Teşkilatımız adına size yürekten teşekkür ediyorum. Bugün konuşmanızda belirttiğiniz Emek Şehir Hastanesi metro hattını, T2 hattının Osmangazi-Acemler kavşağı gibi ulaşım projelerini inşallah sizlerin destekleriyle Bursa'mıza kazandıracağız. İnsanı merkeze alarak şehrimizi geliştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri doğrultusunda yatay mimariyi önceliyoruz. Kaçak yapılaşmaya karşı Tower Plaza'nın Eker Park'taki binaların yıkılması da bu kararlılığımızı ortaya koyuyor. Bursa'nın yeniden yeşil özelliğinin kazanması için çalışacağız. Millet, tematik parklar, mesire alanları, aktivite alanlarıyla tekrar oksijeni bol, bahçesi, parkı çok yeşil Bursa'yı inşa edeceğiz. Turizm yatırımlarıyla pay artacak, ekonomik zenginliği hep beraber paylaşacağız. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projeler için çalışma arkadaşlarıma teşkilat mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA