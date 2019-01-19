Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyanist ve Besteci Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" Konserini İzledi (2)
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Fazıl Say'ın konserinden görüntüler Dinleyici detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konser sonrası Fazıl Say ile sohbet ederek Aşık Veysel'in bir plağını hediye etmesi Fazıl Say'ın kuliste Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi albümünü takdim etmesi...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Fazıl Say'ın konserinden görüntüler
Dinleyici detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konser sonrası Fazıl Say ile sohbet ederek Aşık Veysel'in bir plağını hediye etmesi
Fazıl Say'ın kuliste Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi albümünü takdim etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konserini izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser sonrası Fazıl Say ile sohbet ederek Aşık Veysel'in bir plağını hediye etti. (2)
Kaynak: AA