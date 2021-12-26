Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin babası ile görüştü

GAZİANTEP (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Gaziantep'te işçilerle yemek programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Ateş'i telefonla aradı. Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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