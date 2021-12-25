Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş) Elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde, parmakla gösterilen...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş) Elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde, parmakla gösterilen doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş) Elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde, parmakla gösterilen doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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