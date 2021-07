Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pırıl pırıl gençlere sahibiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahibiz. 'Ne olacak bu gençlerin hali' diyerek sürekli şikayet edenlere inat; bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, Türkiye'yi ve dünyayı takip ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, vatanın bekası, milletin güvenliği uğrunda gözü ufukta, eli tetikte nöbet tutan güvenlik güçlerine muhabbetlerini sundu. Erdoğan, dün 26'ncı yılında anılan Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit olan Boşnaklara Allah'tan rahmet dileyerek, "Avrupa'nın ortasında Birleşmiş Milletler'in gözü önünde işlenen bu katliam insanlık tarihine kara bir leke olarak kazanmıştır. Üzerinden geçen 26 yıla rağmen Srebrenitsa'da vahşice katledilen 8 bin 372 kardeşimizin yarası yüreğimizi kanatmaya hala devam ediyor. Keşfedilen her toplu mezarla acılarımız tekrar tazeleniyor. Bu mezarlar aynı zamanda bize soykırımı unutmama ve unutturmama sorumluluğumuzu da hatırlatıyor. Merhum Aliya'nın dediği gibi, 'Unutulan soykırım tekrarlanır.' Hem bir daha benzer acıları yaşamamak hem de Batı'nın soykırım gerçeğiyle yüzleşmesini sağlamak için bunu yapmak durumundayız. İşte sizler de takip ediyorsunuz; Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor. Rabbim bizleri bu tür ayıplardan muhafaza eylesin" dedi.

'TANIMAK YERİNE GENCİ TANIMLAMAYA ÇALIŞIYORLAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin hassasiyetlerini, kaygılarını, beklentilerini, taleplerini ve hedeflerini bilmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizde özellikle bir kısım medya ve muhalefet, gençleri tanımak yerine kolaya kaçarak genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi kafalarına, kendi o dar kalıplarına göre yaptıkları bu genç tanımı, özellikle milyonlarca insanı yaftalıyor. Çok daha vahimi, önceki hafta üniversite sınavı öncesinde yaşanan askeri iş birliği protokolü meselesinde olduğu gibi hiç çekinmeden yalan ve iftira siyasetine gençlerimizi alet ediyorlar. Oysa gençlerle ilgili konuşan, yazan, politika üreten hiç kimsenin, hiçbir kesimin gençlerimizi kendi meşrebince tanımlamaya, yaftalamaya, onları hafife almaya hakkı yoktur. Gençlere ulaşmak, gençlerin hassasiyetlerini kaşımakla olmaz. Gençlere ulaşmak, gençlerin duygularını istismar etmekle de olmaz. Gençleri kazanmak için önce onları özellikle gayet güzel bir şekilde dinlemek, onlara kulak vermek ve onlarla bir duygudaşlık gerekir. Özellikle millete hesap verme sorumluluğu taşıyanlar, gençlerin ufkundan, dünyaya ve hayata dair özgün yaklaşımlarından muhakkak istifade etmenin yollarını aramalıdır" diye konuştu.Geçen hafta bir gencin daveti üzerine Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldiğini, bir sonraki buluşmayı Erzurumlu ve Kahramanmaraşlı gençlerle yapacaklarını söyleyen Erdoğan, "Çünkü gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde hamdolsun bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor. Aynı şekilde ben de gençlerimizi çok seviyorum. Bu toplantılar vesilesiyle bir kez daha görüyoruz ki; millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahibiz. 'Ne olacak bu gençlerin hali' diyerek sürekli şikayet edenlere inat; bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, Türkiye'yi ve dünyayı takip ediyor. Gençlerimiz büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor" ifadesini kullandı.'GENÇLERİMİZ İÇİN ÇALIŞTIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğin bir ülke ve milletin aydınlık yarınlarının teminatı olduğunu kaydederek, "Gençlerine sahip çıkan, gençlerine değer veren ve yatırım yapan toplumlar geleceklerine de güvenle bakarlar. Gençlerini ihmal eden, daha kötüsü gençlerine sırtını dönen milletlerin ise bugünü de istikbali de karanlıktır. Bizler bu anlayışla son 19 yıldır halkımızın tamamı ile birlikte gençlerimiz için de çalıştık, çabaladık" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçilme yaşını önce 30'dan 18'e düşürdüklerini hatırlatarak, "Gençlerin enerjisini siyasete daha da fazlasıyla yükselttik. Bugün hem partimizde hem Meclisimizde hem kabinemizde hem de yakın çalışma arkadaşlarımız arasında gençlerimiz büyük bir sorumluluk üstleniyor. Onun için gençler durmak yok yola devam" diye konuştu.'FIRSAT VERMEDİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin gayretiyle gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarını, çok daha iyi bir konumda olacaklarını belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu: "Biz son 35 yıldır binlerce evladını bölücü teröre kurban vermiş, bir dönem en parlak çocuklarını FETÖ terör örgütüne kaptırmış, ideolojik kavgalarda gencecik evlatlarını kaybetmiş bir toplumuz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişleri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değildir. Hangi sebeple olursa olsun ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal değiştirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Bugün bu salonda oluşan kardeşlik iklimini en batıdan en doğuya ülke sathında tesis etmek için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."'BUNDAN SONRAKİ TÜM DESTANLARI DA SİZ YAZACAKSINIZ'

Çanakkale Zaferi'nden 15 Temmuz destanına kadar her yerde gençlerin olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah bundan sonraki tüm destanları da siz yazacaksınız. Malazgirt'ten Söğüt'e, İstanbul'un fethinden Cumhuriyetin kuruluşuna, tarihimizin dönüm noktalarında yine siz vardınız. İnşallah bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında da sizin imzanız olacaktır. Çünkü sizler bu medeniyetin çocuklarısınız. Çünkü sizler bu milletin evlatlarısınız, bu toprakların gençlerisiniz" dedi.

