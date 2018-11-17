Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Peygamber Efendimizin Hayatı Sadece Ümmeti İçin Değil, Kendisinden Sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Peygamber Efendimizin Hayatı Sadece Ümmeti İçin Değil, Kendisinden Sonra...

- Programdan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- Programdan detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'na katıldı.

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