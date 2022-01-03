Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Petrol fiyatlarındaki baskının yakında tersine dönmesi beklenebilir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Petrol fiyatlarındaki baskının yakında tersine dönmesi beklenebilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Petrol fiyatlarındaki baskının yakında tersine dönmesi beklenebilir." - ANKARA
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde, yüzde 6'lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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