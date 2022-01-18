Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol, barışın bir aracı olacaksa bunu kullanırız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Naftali Benet'in Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımları olduğunu belirterek, "Olumlu yaklaşım, kazan kazan esasına dayalı olduktan sonra biz Türkiye olarak elimizden geleni yaparız. Her şeyden önce siyasetçiyiz. Siyasetçiler olarak biz kavga için yokuz, barış için varız ve barış için ne gerekiyorsa, eğer bu konuda petrol barışın bir aracı olacaksa bunu kullanırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'le yaptığı baş başa, heyetler arası ve 3'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Sırbistan'la ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu aktaran Erdoğan, "2021 ilişkilerimiz açısında müstesna bir yıl oldu. Bu sene inşallah Niş'te de bir konsolosluk ofisi açacağız. Sırbistan ise Alanya ve Bursa'da ihdas edilenlerle birlikte Türkiye'deki fahri konsolosluk sayısını 5'e çıkardı. Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen, ticaret hacmimiz rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz, 5 milyar doları yakalamaktır. Bu doğrultuda atacağımız ortak adımları Sayın Cumhurbaşkanı ile değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde icra edilebilecek müşterek projeler hakkında fikir teatisinde bulunduk" diye konuştu.

"Bana göre Amerika'nın geri çekilme kararı mali analizlerden sonra. Yani yaptılar maliyet analizlerini ve bu maliyet analizlerinde kendileri için fayda görmediler. Fayda görmedikleri için de Doğu Akdeniz'deki bu çalışmalardan geri çekilme kararı aldılar. İsrail'le ilgili konuya gelince bu konuyla ilgili de geçmişte aslında Berat Bey'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu zaman İsrail ile görüşmeler yapılıyordu ve bu görüşmelerde de İsrail buradan çıkacak gazla ilgili olarak Türkiye üzerinden bunun Avrupa'ya götürülmesi konusunda belli bir hedefe varılmıştı. Şu anda bunu yine gerçekleştirebiliriz. Şu anda Cumhurbaşkanı Sayın Hertzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Hertzog'un Türkiye'ye bir ziyareti olabilir ama bu arada Başbakan Sayın Benet'in bu noktalarda yine olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef, olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Yani bu olumlu yaklaşım kazan kazan esasına dayalı olduktan sonra biz Türkiye olarak elimizden geleni yaparız. Her şeyden önce siyasetçiyiz. Siyasetçiler olarak biz kavga için yokuz, barış için varız ve barış için ne gerekiyorsa eğer bu konuda petrol barışın bir aracı olacaksa bunu kullanırız. Barışın aracı olmayacaksa tabii ki karar her ülkenin kendine aittir. Boşuna biz şu anda sondaj gemilerini sismik araştırma gemilerini almadık. Şu anda 4 tane sondaj gemimiz, 2 tane sismik araştırma gemisi, bütün bunlar Karadeniz'de, Akdeniz'de bütün bu çalışmaları yapacaklar. Bu çalışmalarla beraber de milletimize, bölgeye inşallah imkanlar sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. Geçmişte bunun tabii biz çilelerini çok çektik. Böyle dünya size istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ne sismik araştırma gemisi verir ne sondaj gemisi verir. Yok böyle bir şey ama şimdi elimizde artık bu gemilerimiz var. En modern şekilde bu çalışmaları yapabilecek güce, imkana sahip. Elemanlarımız yine aynı şekilde yetişmiş. Karadeniz'de çalışmaları yürütüyoruz, Akdeniz'de istenilen anda yine çalışmaları biz bu ekipmanlarımızla yürüteceğiz."