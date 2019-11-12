12.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım atttık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız."

Kaynak: AA