Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pence'in Pompeo ile gelişinde 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pence'in Pompeo ile gelişinde 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pence'in Pompeo ile gelişinde 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi terk etmesi konusunda mutabık kalmıştık. Şu ana kadar bunlar bölgeyi terk etmiş değiller.

08.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pence'in Pompeo ile gelişinde 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi terk etmesi konusunda mutabık kalmıştık. Şu ana kadar bunlar bölgeyi terk etmiş değiller. Aynı şekilde ile yaptığımız mutabakatında da 150 saat içinde teröristlerin bölgeyi terk etme sözü vardı. Onlar da bunu yerine getirmediler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et