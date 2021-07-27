Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Çelebi'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Haberler
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