Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı, Somali'ye yerli solunum cihazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı, Somali'ye yerli solunum cihazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazlarının Somali'ye gönderildiğini duyurarak o anlara ilişkin fotoğraf karelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı, Somali'ye yerli solunum cihazı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazlarının Somali'ye gönderildiğini duyurarak o anlara ilişkin fotoğraf karelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkanları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA