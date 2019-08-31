Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde güvenlik ihtiyaçlarımız zaafa uğratılmaya kalkılırsa tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan çekinmeyiz.

31.08.2019 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde güvenlik ihtiyaçlarımız zaafa uğratılmaya kalkılırsa tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan çekinmeyiz."

Kaynak: AA
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