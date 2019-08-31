31.08.2019 17:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde güvenlik ihtiyaçlarımız zaafa uğratılmaya kalkılırsa tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan çekinmeyiz."

Kaynak: AA