Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde güvenlik ihtiyaçlarımız zaafa uğratılmaya kalkılırsa tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan çekinmeyiz.
31.08.2019 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde güvenlik ihtiyaçlarımız zaafa uğratılmaya kalkılırsa tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan çekinmeyiz."
Kaynak: AA