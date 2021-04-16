Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik ama nedense Bay Kemal rahatsız oldu"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL (AA) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL (AA) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan