Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (2)

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz." dedi.

Erdoğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Muhalefetin ne ülkeye dair bir hayalleri ne de milletin sıkıntılarına çözüm bulmak için bir niyetleri var. Sadece istismar etmenin, çamur atmanın, bahane bulmanın, milletimizin aklıyla, basiretiyle alay etmenin peşindeler. AK Parti'nin ulaştığı seviyelere, muhalefetin ne hayalleri ne de vizyonu ulaşabiliyor. Biz Türkiye'yi kalkındırmanın, daha da güçlendirmenin mücadelesini verirken, onlar gündelik meselelerin ardına takılıp kalıyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası itibarını daha üst seviyelere taşımak için gayret gösterdiklerini dile getiren Erdoğan, "Onlar yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyorlar. Biz, milletimizi her alanda hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya çabalarken, onlar Ankara'da kimin nereye, nasıl oturacağının kavgasını veriyorlar." görüşünü paylaştı.

"Siyasete yalan bulaştırma hastalığından kendilerini bir türlü kurtaramadılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz proje üretirken, icraat yaparken, milletimizin derdine çare ararken, onlar sadece ve sadece iftira peşinde koşuyor, çamur atıyor, yalan ve bühtan saçıyor. Ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını belge zannedip devletin kurumlarını kötülemekten, ülkemizin vizyon projelerine çamur atmaktan başka bir yol ve yöntem bilmiyorlar. CHP'li belediyelerde yolsuzluk, ahlaksızlık, beceriksizlik, hırsızlık hat safhaya çıkmışken, bu rezilliklerle yüzleşmek yerine, asılsız iddia ve ithamlarla yatırımlarımızı engellemeye çalışıyorlar.

Biz bunların yalanlarını yüzlerine çarpmaktan, mahkeme salonlarında iftiralarını çürütmekten bıktık ama Bay Kemal ve yoldaşları, yandaşları her gün yeni bir yalanla rezil olmaktan hiç usanmadı. Şimdiye kadar onlarca kez hem bize hem de bakan arkadaşlarımıza tazminat ödemeye mahkum oldular, ancak siyasete yalan bulaştırma hastalığından kendilerini bir türlü kurtaramadılar. Ulaştırma ve Enerji bakanlarımız yaptıkları açıklamalarla, Bay Kemal'in attığı son iftiralara cevabı en güzel şekilde verdiler. Biz de bu şahsın ahlaksız isnatlarıyla avukatlarımız aracılığıyla hukuki yollara başvurduk. Sadece siyasette değil, mahkeme önünde de bu müfterinin iftiralarını boşa çıkartacak, çürütecek, hakikatleri tek tek yüzüne çarpacağız."

"Siyasi geleceklerini, dış güçlerin icazetine bağlaması gerçekten utanç verici"

Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, kendi siyasi ikbalini, ülkenin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören bir siyaset anlayışını kabul etmediklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin kaybetmesi pahasına gelecek hesapları yapılmasını ahlaki ve insani bulmadıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle iktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz. Kendi milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için ülkemizde görevlendirilen büyükelçilerin, özellikle muhalefet tarafından arzuhal makamına dönüştürülmesi, Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim bir durumdur. Hele hele ağızlarını her açtıklarında, 'Atatürk'ün partisiyiz' diye övünenlerin, siyasi geleceklerini, dış güçlerin icazetine, yardımına, ihsanına bağlaması gerçekten utanç vericidir."

"Millette, böyle bir zilleti kimse reva göremez"

Türkiye'yi ve Türk demokrasisini böyle bir duruma düşürmeye, kimsenin, hiçbir siyasetçinin hakkının bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, "İstiklal ve istikbali uğrunda gencecik evlatlarını Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda şehit veren bir millette, böyle bir zilleti kimse reva göremez." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve ittifak ortaklarının, bir an önce kendilerine çeki düzen vermesi, içinde debelendikleri bu zillet çukurundan kurtulmanın yollarını araması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "CHP'ye oy vermiş, Gazi'nin hürmetine bu partiye destek olmuş tüm vatandaşlarımın da bizimle aynı beklentide olduğunu biliyorum. Zira Bay Kemal'in elinde CHP'nin rotasını tamamen kaybetmesi, millet ve memleket düşmanlarının aparatı haline gelmesi, en çok CHP'li seçmeni rencide ediyor. 'Gazi'nin partisi' diyerek oy verdikleri partinin, Batı muhipleri cemiyetine dönüşmesi, milli meselelerin hiçbirinde onurlu bir duruş sergileyememesi, en fazla onların başını yere eğiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bay Kemal ve yoldaşlarının iş bilmezliğinden, beceriksizliğinden her gün bir yenisi patlayan skandallarından bizim gibi, CHP'liler de nasıl biz rahatsız oluyorsak onlar da rahatsız oluyor. Çünkü, bu ilkesizlik, bu omurgasızlık ne Türk demokrasisine ne siyaset müessesesine ne de Gazi Meclisimizin haysiyetine asla yakışmıyor. İnşallah 2023 seçimlerinin Türk siyasetinin yanı sıra CHP'nin de bu kamburdan kurtuluşuna vesile olacağına inanıyorum."

"Siyaset yapış tarzımızla muhalefetin siyasi anlayışı arasında uçurum var"

Muhalefetin gündemiyle kendi gündemleri arasında dağlar kadar fark bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bizim siyasi tasavvurumuzla, bizim siyasete bakış açımızla, bizim siyaset yapış tarzımızla muhalefetin siyasi anlayışı arasında çok derin uçurumlar var." sözlerini sarf etti.

Kendilerinin, gönüller yapmak, gönülleri fethetmek, gönüllerde taht kurmak için çalışan bir kadro olduklarını vurgulayan Erdoğan, siyasetinin merkezine ahlakı, erdemi, vatan, millet sevgisini koyan, kökü mazide, gözü atide olan bir geleneğin temsilcileri olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Bizim siyasetimiz kuşatıcı, kucaklayıcı, farklılıklara değil, ortak değerlere odaklanan siyaset biçimidir. Siyasetimiz, 84 milyonun her bir ferdinin ebedi ve ezeli kardeşliği üzerine kuruludur. Ecdadın bedel ödeyerek, daha 15 yaşında fidan gibi delikanlıları toprağa vererek emanet ettiği bu cennet vatanı canımızdan daha aziz görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu millete sevdalı olduklarını, ne yapıyorlarsa gençler, kadınlar, çiftçiler, sanayiciler, işçiler ve üreticiler için yaptıklarını aktardı.

Her alanda daha güçlü ve müreffeh bir ülke bırakmak için mücadele ettiklerinin altını çizen Erdoğan, "Batıda ne varsa doğuda da aynısı olsun, kuzeyde ne varsa güneyde de aynısı olsun, 84 milyonun hepsi aynı standarda kavuşsun" diye çalıştıklarını belirtti.

(Sürecek)